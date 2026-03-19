ua en ru
Чт, 19 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Рейтинг схвалення Трампа оновив історичний мінімум, - Newsweek

18:40 19.03.2026 Чт
2 хв
Який рівень підтримки війни в Ірані серед американців?
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)

Нове національне опитування в США свідчить, що рейтинг схвалення американського президента Дональда Трампа впав до історичного мінімуму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsweek.

За результатами опитування YouGov, загальний рівень схвалення роботи Трампа на посаді президента становить 38%. Водночас 59% опитаних американців не підтримують його діяльність.

Чистий рейтинг схвалення економічної політики президента США впав до -29% - це найнижчий рівень за всю історію опитувань. Він гірший навіть за часи піка COVID-19, коли Трамп перебував на посаді президента у свій перший термін.

Крім того, 36% респондентів схвалюють дії президента США щодо Ірану, тоді як 56% виступають проти.

Несхвалення дій Трампа щодо вартості життя становить 67%, в той час як 26% американців схвалили його дії.

Невтішний рейтинг Трампа

Нагадаємо, опитування Reuters/Ipsos у листопаді минулого року показало, що рейтинг Трампа є найнижчим показником з моменту його повернення до влади.

Причина полягає в тому, що американці незадоволені його діями щодо високої вартості життя та розслідуванням справи покійного засудженого мільярдера Джеффрі Епштейна.

Окрім того, раніше повідомлялось, що майже половина європейців (48% опитаних) вважають президента США "ворогом Європи". Найвищі показники зафіксовані у Бельгії (62%) та Франції (57%), тоді як найнижчі – у Хорватії (37%) та Польщі (19%).

Дослідники зазначили, що сприйняття "трампізму" як загрози зростає, а кількість тих, хто бачить у ньому нейтральну позицію, порівняно з кінцем 2024 року зменшується.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Сполучені Штати Америки Дональд Трамп Рейтинг
Новини
Аналітика
