Рейтинг схвалення Трампа оновив історичний мінімум, - Newsweek

Нове національне опитування в США свідчить, що рейтинг схвалення американського президента Дональда Трампа впав до історичного мінімуму.

За результатами опитування YouGov, загальний рівень схвалення роботи Трампа на посаді президента становить 38%. Водночас 59% опитаних американців не підтримують його діяльність.

Чистий рейтинг схвалення економічної політики президента США впав до -29% - це найнижчий рівень за всю історію опитувань. Він гірший навіть за часи піка COVID-19, коли Трамп перебував на посаді президента у свій перший термін.

Крім того, 36% респондентів схвалюють дії президента США щодо Ірану, тоді як 56% виступають проти.

Несхвалення дій Трампа щодо вартості життя становить 67%, в той час як 26% американців схвалили його дії.

Нагадаємо, опитування Reuters/Ipsos у листопаді минулого року показало, що рейтинг Трампа є найнижчим показником з моменту його повернення до влади.

Причина полягає в тому, що американці незадоволені його діями щодо високої вартості життя та розслідуванням справи покійного засудженого мільярдера Джеффрі Епштейна.