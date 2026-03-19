Рейтинг схвалення Трампа оновив історичний мінімум, - Newsweek
Нове національне опитування в США свідчить, що рейтинг схвалення американського президента Дональда Трампа впав до історичного мінімуму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsweek.
За результатами опитування YouGov, загальний рівень схвалення роботи Трампа на посаді президента становить 38%. Водночас 59% опитаних американців не підтримують його діяльність.
Чистий рейтинг схвалення економічної політики президента США впав до -29% - це найнижчий рівень за всю історію опитувань. Він гірший навіть за часи піка COVID-19, коли Трамп перебував на посаді президента у свій перший термін.
Крім того, 36% респондентів схвалюють дії президента США щодо Ірану, тоді як 56% виступають проти.
Несхвалення дій Трампа щодо вартості життя становить 67%, в той час як 26% американців схвалили його дії.
Невтішний рейтинг Трампа
Нагадаємо, опитування Reuters/Ipsos у листопаді минулого року показало, що рейтинг Трампа є найнижчим показником з моменту його повернення до влади.
Причина полягає в тому, що американці незадоволені його діями щодо високої вартості життя та розслідуванням справи покійного засудженого мільярдера Джеффрі Епштейна.
Окрім того, раніше повідомлялось, що майже половина європейців (48% опитаних) вважають президента США "ворогом Європи". Найвищі показники зафіксовані у Бельгії (62%) та Франції (57%), тоді як найнижчі – у Хорватії (37%) та Польщі (19%).
Дослідники зазначили, що сприйняття "трампізму" як загрози зростає, а кількість тих, хто бачить у ньому нейтральну позицію, порівняно з кінцем 2024 року зменшується.