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Европейское агентство по авиабезопасности рекомендовало прекратить полеты над Ираком

Новости » Общество     08.01.2020 - 20:26
Европейское агентство по авиабезопасности рекомендовало прекратить полеты над Ираком
Иллюстративное фото (GettyImages)

EASA дало рекомендацию "в качестве меры предосторожности"

Агентство по безопасности полетов Европейского союза (EASA) рекомендовало авиакомпаниям прекратить полеты в воздушном пространстве Ирака после ракетных ударов Ирана по военным базам Соединенных Штатов в стране. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Кроме того, в агенстве заявили, что данной рекомедацией поделились с национальными властями "в качестве меры предосторожности" при проведении более полной оценки ситуации в регионе.

Напомним, базу США в Ираке обстреляли с территории Ирана. ответственность за обстрел военной базы в Ираке, где базируются военные США, взял Корпус стражей исламской революции. Также иранское государственное телевидение заявляет, что эта атака является ответным ударом после того, как по приказу президента США Дональда Трампа в Багдаде был убит главный командир страны Касем Сулеймани.

Ранее глава Пентагона Марк Эспер заявил, что Соединенные Штаты не хотят развязывать войну с Ираном, но готовы к тому, чтобы завершить ее.

Кроме того, утром 8 января в Иране произошла авария самолета украинской авиакомпании МАУ. По данным украинского МИД, на борту самолета находились 176 человек, из них 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди погибших 11 граждан Украины - двое пассажиров и экипаж самолета.

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