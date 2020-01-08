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Європейське агентство з авіаційної безпеки рекомендувало припинити польоти над Іраком

Новини » Суспільство     08.01.2020 - 20:26
Європейське агентство з авіаційної безпеки рекомендувало припинити польоти над Іраком
Ілюстративне фото (GettyImages)

EASA дало рекомендацію "в якості запобіжного заходу"

Агентство з безпеки польотів Європейського союзу (EASA) рекомендувало авіакомпаніям припинити польоти в повітряному просторі Іраку після ракетних ударів по Ірану військових баз Сполучених Штатів в країні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Крім того, в агентстві заявили, що даної рекомедацией поділилися з національними владою "в якості запобіжного заходу" при проведенні більш повної оцінки ситуації в регіоні.

Нагадаємо, базу США в Іраку обстріляли з території Ірану. відповідальність за обстріл військової бази в Іраку, де базуються військові США, взяв Корпус вартових ісламської революції. Також іранське державне телебачення заявляє, що ця атака є ударом у відповідь після того, як за наказом президента США Дональда Трампа в Багдаді був убитий головний командир країни Касем Сулеймані.

Раніше глава Пентагону Марк Еспер заявив, що Сполучені Штати не хочуть розв'язувати війну з Іраном, але готові до того, щоб завершити її.

Крім того, вранці 8 січня в Ірані сталася аварія літака української авіакомпанії МАУ. За даними українського МЗС, на борту літака знаходилися 176 осіб, з них 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих 11 громадян України - двоє пасажирів і екіпаж літака.

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