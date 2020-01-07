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Пентагон намерен положить конец войне с Ираном

Новости » Политика     07.01.2020 - 23:10
Пентагон намерен положить конец войне с Ираном
Фото: Марк Эспер (из открытых источников)

В Пентагоне заявили, что Сулеймани планировал нападения на военных США

Соединенные Штаты Америки не хотят развязывать войну с Ираном, но готовы к тому, чтобы завершить ее. Об этом заявил глава Пентагона Марк Эспер, передает агентство Reuters.

В частности, Эспер заявил, что Вашингтон рассчитывает на дипломатическое решение конфликта с Тегераном, однако для этого нужно, чтобы сначала "Иран пошел на деэскалацию".

Кроме того, министр обороны США, комментируя убийство в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани, отметил, что у Вашингтона есть доказательства, что тот планировал нападения на американских военных. По его словам, Сулеймани "был пойман с поличным".

Также глава Пентагона допустил, что Иран предпримет ответные шаги после убийства Сулеймани.

"Я думаю, что мы должны ожидать, что они нанесут ответный удар каким-либо образом, в той или иной форме", - подчеркнул глава Минобороны США и добавил, что Тегеран может действовать самостоятельно, либо при поддержке проиранских групп.

Вместе с тем он заверил, что Вашингтон будет готов ответить "соответствующим образом".

Напомним, Соединенные Штаты Америки привели свои силы на Ближнем Востоке в полную боевую готовность.

Как писало РБК-Украина ранее, Иран разработал 13 вариантов ответа на убийство американцами командующего спецподразделением "Аль-Кудс" Касема Сулеймани.

Добавим также, 3 января США провели авиаудар по колонне генерала Сулеймани вблизи аэропорта в столице Ирака Багдаде, в результате которого генерал погиб.

Похороны Сулеймани: число погибших в давке возросло США привели свои силы на Ближнем Востоке в полную боеготовность, - CNN
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