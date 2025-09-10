Європейський суд відмовив Януковичу та Абрамовичу у виключенні з санкційного списку, - ЗМІ

Санкції проти Януковича

Зауважимо, що Віктора Януковича та його сина Олександра включили до цього списку на підставі кримінальної справи, порушеної українською владою за розкрадання державних коштів в особливо великих розмірах.

Це дало можливість застосувати проти них режим заморожування активів в ЄС, щоб полегшити повернення коштів Україні, якщо звинувачення підтвердяться. Ці санкції ЄС поновлює щорічно.

У червні 2021 року суд Євросоюзу ухвалив рішення про скасування постанови, якою продовжувалися санкції проти експрезидента України Віктора Януковича та його сина Олександра.

А вже на початку цього року Євросоюз продовжив санкції проти оточення Віктора Януковича за розкрадання державних коштів. Однак суттєво скоротив санкційний список і навіть виключив з нього експрезидента України.

Санкції проти Абрамовича

Нагадаємо, що влітку 2003 року Абрамович придбав футбольний клуб "Челсі". Після вторгнення Росії в Україну його відсторонили від посади директора через санкції та зв'язки з російським диктатором Володимиром Путіним.

Абрамович оголосив про продаж "Челсі" на початку березня 2022 року і в травні продав футбольний клуб за 5,4 млрд доларів.

Пізніше уряд Британії подав до суду на путінського олігарха Романа Абрамовича, щоб стягнути з нього 3,2 млрд доларів США з виручки від продажу футбольного клубу "Челсі" на гуманітарні цілі в Україні.