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ЄС скоротив санкційний список Януковича і його соратників: скільки осіб лишилося

Середа 26 лютого 2025 19:53
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ЄС скоротив санкційний список Януковича і його соратників: скільки осіб лишилося Фото: експрезидент України Віктор Янукович (Getty Images)
Автор: Ірина Гайдук

Євросоюз продовжив санкції проти оточення Віктора Януковича за розкрадання державних коштів. Однак суттєво скоротив санкційний список і навіть виключив з нього експрезидента України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Санкційний список за розкрадання коштів скоротився з 18 до 3 осіб, повідомив 26 лютого кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк у соцмережі Х.

"Посли щойно поновили санкції за розкрадання державних коштів України. Вони були створені створений понад 10 років тому для Януковича та 17 осіб з його найближчого оточення. Зараз у списку залишилося лише три особи - навіть Януковича в ньому вже немає", - зазначив Йозвяк.

Санкції проти Януковича

Віктора Януковича та його сина Олександра включили до цього списку на підставі кримінальної справи, порушеної українською владою за розкрадання державних коштів в особливо великих розмірах.

Це дало можливість застосувати проти них режим заморожування активів в ЄС, щоб полегшити повернення коштів Україні, якщо звинувачення підтвердяться. Ці санкції ЄС поновлює щорічно.

Видання додає, що у червні 2021 року суд Євросоюзу ухвалив рішення про скасування постанови, якою продовжувалися санкції проти експрезидента України Віктора Януковича та його сина Олександра.

Нагадаємо, раніше Канада ввела санкції проти колишніх соратників президента-втікача Віктора Януковича. До списку потрапили 10 осіб, зокрема Микола Азаров, Раїса Богатирьова, Віктор Пшонка, Дмитро Табачник та інші. До всіх них урядом Канади було застосовано спеціальні економічні заходи.

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