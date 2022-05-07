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Абрамович продал "Челси" за 4 млрд долларов, - СМИ

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Лондон, Суббота 07 мая 2022 05:53
Абрамович продал "Челси" за 4 млрд долларов, - СМИ Роман Абрамович (Фото: eurosport.com)
Автор: Константин Широкун

Американский консорциум Boehly подписал с Романом Абрамовичем соглашение о покупке футбольного клуба "Челси". По сообщениям британских СМИ, сумма сделки составляет 4 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.

Перед тем, как американский консорциум бизнесменов Тодда Боли, Хансйорга Висса и Марка Уолтера станет полноправным собственником лондонского футбольного клуба, сделку должны одобрить правительство Великобритании и Английская Премьер-Лига. Роман Абрамович владел "Челси" 19 лет. Российский миллиардер приобрел футбольный клуб в 2003 году у Кена Бейтса за 173 млн долларов.

Напомним, после вторжения России в Украину британское правительство ввело санкции против Абрамовича, заморозило его активы и средства, в том числе под санкции попал "Челси", на который наложены ряд ограничений.

Позже Абрамович обещал, что все деньги от продажи "Челси" передаст в благотворительный фонд, который занимается поддержкой Украины.

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