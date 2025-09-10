Европейский суд отказал Януковичу и Абрамовичу в исключении из санкционного списка, - СМИ

Санкции против Януковича

Заметим, что Виктора Януковича и его сына Александра включили в этот список на основании уголовного дела, возбужденного украинскими властями за хищение государственных средств в особо крупных размерах.

Это дало возможность применить против них режим замораживания активов в ЕС, чтобы облегчить возврат средств Украине, если обвинения подтвердятся. Эти санкции ЕС возобновляет ежегодно.

В июне 2021 года суд Евросоюза принял решение об отмене постановления, которым продлевались санкции против экс-президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра.

А уже в начале этого года Евросоюз продлил санкции против окружения Виктора Януковича за хищение государственных средств. Однако существенно сократил санкционный список и даже исключил из него экс-президента Украины.

Санкции против Абрамовича

Напомним, что летом 2003 года Абрамович приобрел футбольный клуб "Челси". После вторжения России в Украину его отстранили от должности директора из-за санкций и связей с российским диктатором Владимиром Путиным.

Абрамович объявил о продаже "Челси" в начале марта 2022 года и в мае продал футбольный клуб за 5,4 млрд долларов.

Позже правительство Британии подало в суд на путинского олигарха Романа Абрамовича, чтобы взыскать с него 3,2 млрд долларов США с выручки от продажи футбольного клуба "Челси" на гуманитарные цели в Украине.