Абрамович продает "Челси". Деньги пойдут на помощь Украине
Российский миллиардер Роман Абрамович принял решение продать лондонский футбольный клуб "Челси". Бизнесмен также заявил, что на вырученные деньги будет создан благотворительный фонд для поддержки Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Абрамовича, опубликованном на сайте клуба.
"В текущей ситуации я принял решение продать клуб, так как считаю, что это в интересах команды, болельщиков, сотрудников, а также спонсоров и партнеров", - говорится в заявлении бизнесмена.
Абрамович добавил, что продажа "Челси" не будет ускорена. Сделка пройдет согласно установленной процедуре. Миллиардер подчеркнул, что футбол для него никогда не был ни бизнесом, ни деньгами, а чистой страстью к игре и клубу.
"Я поручил своей команде создать благотворительный фонд, куда будут пожертвованы все чистые доходы от продажи. Фонд будет работать на благо всех жертв войны в Украине", - уточнил Абрамович.
По его словам, фонд направит деньги на удовлетворение неотложных и неотложных потребностей жертв российской агрессии против Украины. Кроме того, средства планируется использовать для восстановления страны, пострадавшей от войны.
Напомним, ранее стало известно о готовности Абрамовича продать "Челси". СМИ отмечали, что бизнесмен может продать клуб, чтобы команда не попала под жесткие санкции Великобритании.
Отметим, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба анонсировал новые санкции ЕС и США против России.
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