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Европейский фонд образования не будет работать в России и Беларуси

Автор: Роман Мирончук

Европейский фонд образования поддержал Украину на фоне российской агрессии и обязался не проводить никаких активностей на территории России и Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство образования и науки Украины.

"Мы должны изолировать РФ от всего цивилизованного мира. Я благодарен международным образовательным организациям, которые нас в этом поддерживают, лишая РФ членства и запрещая проводить какую-либо деятельность на ее территории. У этой страны нет морали и ценностей, она не заслуживает доступа к европейскому образованию", - заявил Министр образования и науки Сергей Шкарлет.

В своем письме организация отметила, что Украина является приоритетной страной для Европейского Союза и Европейского фонда образования, поэтому она не будет проводить никакой двусторонней или региональной деятельности в России и Беларуси.

Кроме того, Европейский фонд образования выразил полную солидарность Украине и ее народу. Сразу после войны фонд планирует активизировать сотрудничество с Украиной.

"Организация сделает все возможное, чтобы ускорить развитие и укрепление профессионально-технического образования в Украине", - отметил Европейский фонд образования.

Напомним, крупнейшая образовательная платформа в мире Coursera уходит из России. EdX также прекращает сотрудничество с Российской Федерацией.

Мы также писали о том, что ритейлеры Украины призвали все международные компании уйти с рынка России.

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