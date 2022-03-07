Европейский фонд образования не будет работать в России и Беларуси

"Мы должны изолировать РФ от всего цивилизованного мира. Я благодарен международным образовательным организациям, которые нас в этом поддерживают, лишая РФ членства и запрещая проводить какую-либо деятельность на ее территории. У этой страны нет морали и ценностей, она не заслуживает доступа к европейскому образованию", - заявил Министр образования и науки Сергей Шкарлет.

В своем письме организация отметила, что Украина является приоритетной страной для Европейского Союза и Европейского фонда образования, поэтому она не будет проводить никакой двусторонней или региональной деятельности в России и Беларуси.

Кроме того, Европейский фонд образования выразил полную солидарность Украине и ее народу. Сразу после войны фонд планирует активизировать сотрудничество с Украиной.

"Организация сделает все возможное, чтобы ускорить развитие и укрепление профессионально-технического образования в Украине", - отметил Европейский фонд образования.