Європейський фонд освіти не працюватиме в Росії та Білорусі

Європейський фонд освіти підтримав Україну на тлі російської агресії і зобов'язався не проводити ніяких активностей на території Росії та Білорусі.
Про це повідомляє РБК-Україна с посиланням на Міністерство освіти і науки України.
"Ми повинні ізолювати РФ від усього цивілізованого світу. Я вдячний міжнародним освітнім організаціям, які нас в цьому підтримують, позбавляючи РФ членства і забороняючи проводити будь-яку діяльність на її території. У цієї країни немає моралі і цінностей, вона не заслуговує доступу до європейської освіти", - заявив Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.
У своєму листі організація зазначила, що Україна є пріоритетною країною для Європейського Союзу та Європейського фонду освіти, тому вона не проводитиме жодної двосторонньої або регіональної діяльності в Росії та Білорусі.
Крім того, Європейський фонд освіти висловив повну солідарність Україні та її народу. Відразу після війни фонд планує активізувати співпрацю з Україною.
"Організація зробить все можливе, щоб прискорити розвиток і зміцнення професійно-технічної освіти в Україні", - зазначив Європейський фонд освіти.
Нагадаємо, найбільша освітня платформа у світі Coursera йде з Росії. EdX також припиняє співпрацю з Російською Федерацією.
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