Європейський фонд освіти не працюватиме в Росії та Білорусі

"Ми повинні ізолювати РФ від усього цивілізованого світу. Я вдячний міжнародним освітнім організаціям, які нас в цьому підтримують, позбавляючи РФ членства і забороняючи проводити будь-яку діяльність на її території. У цієї країни немає моралі і цінностей, вона не заслуговує доступу до європейської освіти", - заявив Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

У своєму листі організація зазначила, що Україна є пріоритетною країною для Європейського Союзу та Європейського фонду освіти, тому вона не проводитиме жодної двосторонньої або регіональної діяльності в Росії та Білорусі.

Крім того, Європейський фонд освіти висловив повну солідарність Україні та її народу. Відразу після війни фонд планує активізувати співпрацю з Україною.

"Організація зробить все можливе, щоб прискорити розвиток і зміцнення професійно-технічної освіти в Україні", - зазначив Європейський фонд освіти.