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Європейський фонд освіти не працюватиме в Росії та Білорусі

Автор: Роман Мирончук

Європейський фонд освіти підтримав Україну на тлі російської агресії і зобов'язався не проводити ніяких активностей на території Росії та Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна с посиланням на Міністерство освіти і науки України.

"Ми повинні ізолювати РФ від усього цивілізованого світу. Я вдячний міжнародним освітнім організаціям, які нас в цьому підтримують, позбавляючи РФ членства і забороняючи проводити будь-яку діяльність на її території. У цієї країни немає моралі і цінностей, вона не заслуговує доступу до європейської освіти", - заявив Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

У своєму листі організація зазначила, що Україна є пріоритетною країною для Європейського Союзу та Європейського фонду освіти, тому вона не проводитиме жодної двосторонньої або регіональної діяльності в Росії та Білорусі.

Крім того, Європейський фонд освіти висловив повну солідарність Україні та її народу. Відразу після війни фонд планує активізувати співпрацю з Україною.

"Організація зробить все можливе, щоб прискорити розвиток і зміцнення професійно-технічної освіти в Україні", - зазначив Європейський фонд освіти.

Нагадаємо, найбільша освітня платформа у світі Coursera йде з Росії. EdX також припиняє співпрацю з Російською Федерацією.

Ми також писали про те, що рітейлери України закликали всі міжнародні компанії піти з ринку Росії.

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