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Крупнейшая образовательная платформа в мире Coursera уходит из России

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Суббота 05 марта 2022 10:13
Крупнейшая образовательная платформа в мире Coursera уходит из России Крупнейшая образовательная платформа в мире Coursera уходит из России (tempting.pro)
Автор: Сергей Сурепин

Мировые компании продолжают бойкотировать сотрудничество с Российской Федерацией. На этот раз весь свой бизнес в РФ приостановила одна из крупнейших образовательных платформ в мире Coursera.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на генерального директора Coursera Джеффа Маджионкалда.

Coursera приостановила весь контент от университетов и отраслевых партнеров из РФ. Это касается курсов, специализаций и степеней. Для новых участников контент от партнеров из РФ больше не будет доступен на платформе Coursera.

Также Coursera прекратила дальнейшее сотрудничество с учебными заведениями РФ через программу для бизнеса. Вместе с этим, Coursera перестает сотрудничать с государственными учреждениями и учебными заведениями.

В Coursera добавили, что доступ к образованию - право человека. В связи с этим платформа будет доступна в регионах, где нет государственных санкций. Несмотря на это, компания приостановила возможность для учащихся в РФ записываться на платные курсы.

Джефф Маджионкалда рассказал, что Coursera сотрудничает с Министерством образования и науки Украины. Это позволит предоставить ВУЗам и студентам бесплатный доступ к контенту. Также Coursera будет бесплатной для некоммерческих организаций по всему миру, в том числе для тех, кто поддерживает украинских беженцев.

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