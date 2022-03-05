ru ua
Вс, 06 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Ритейлеры Украины призвали все международные компании уйти с рынка России

Новина українською →
Киев, Суббота 05 марта 2022 17:59
Ритейлеры Украины призвали все международные компании уйти с рынка России Фото: еще не все международные бренды ушли из России из-за санкций за вторжение в Украину (коллаж РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Из-за вторжения России, которое длится уже десятый день, украинские ритейлеры просят все международные компании уйти с российского рынка. Чтобы не финансировать государственный терроризм.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Ассоциации ритейлеров, которое есть в распоряжении издания.

"Вызывает недоразумение и недоумение позиция некоторых международных компаний, которые несмотря на введение санкций США и Европейского союза, приняли решение о дальнейшей работе своих предприятий на территории государства-агрессора, а значит - о финансировании терроризма. Такая позиция свидетельствует о приоритетности собственной выгоды, а не о человеческой жизни и безопасности европейских стран", - говорится в обращении.

Таким образом, представители украинского бизнеса требуют от производителей и поставщиков продуктов питания, бытовых товаров, легкой промышленности и других товаров и изделий закрыть производство, прекратить продажи, также вести любой другой бизнес на территории РФ.

"Мы призываем не финансировать государство террористов, а поддержать мировые бренды и компании, уже принявшие решение об отказе от сотрудничества с Россией", - добавили в Ассоциации.

Подробнее о международном бизнесе в РФ читайте в материале "Мировые бренды уходят из России. Путин обрек страну на бизнес-изоляцию".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины
NEWS
ЕС выделил первый транш гуманитарной помощи украинским беженцам, - глава Еврокомиссии
ЕС выделил первый транш гуманитарной помощи украинским беженцам, - глава Еврокомиссии
DAILY
Санкционный ад. Что происходит с экономикой РФ и приведет ли это к свержению Путина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Санкционный ад. Что происходит с экономикой РФ и приведет ли это к свержению Путина