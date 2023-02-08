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Європейський депозитарій цінних паперів відмовився від рубля як розрахункової валюти

Фото: російський рубль втрачає свій статус вільно конвертованої валюти (pixabay.com)
Автор: Тетяна Зарембо

Європейський депозитарій Euroclear (Бельгія) відмовився приймати російський рубль як розрахункову валюту та заблокував свій кореспондентський рахунок в "ІНГ банк Євразія".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Euroclear.

Як зазначається у повідомленні, всі рублеві залишки будуть конвертовані в євро сьогодні, 8 лютого. Депозитарій більше не прийматиме доручення з переказу коштів у рублях, а також будь-які рублеві платежі, включаючи доходи за цінними паперами та кошти від їх погашень.

Російська валюта не прийматиметься не лише на рахунок в "ІНГ банк Євразія", який є російським підрозділом ING Group, а й на інші рублеві кореспондентські рахунки, відкриті Euroclear.

Компанія нагадує, що у березні Euroclear, як і німецька фінансова компанія Clearstream, заблокувала рахунок російського Національного розрахункового депозитарію через запровадження щодо нього санкцій ЄС.

Днями РБК-Україна повідомляло, що другий за величиною російський державний банк ВТБ зазнав збитків у 2022 році через санкції Заходу, введені після вторгнення РФ в Україну в лютому.

Раніше ми писали, що Євросоюз заморозив активи банку ВТБ у квітні 2022 року.

Нагадаємо, наприкінці минулого року російський рубль впав до найнижчого рівня з початку травня до долара, довівши свої місячні втрати майже до 14%, оскільки побоювання щодо санкцій щодо російської нафти і газу налякали ринок.

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