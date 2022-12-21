Російський рубль обвалився до мінімуму з початку травня: у чому причина
Російський рубль впав до найнижчого рівня з початку травня до долара, довівши свої місячні втрати майже до 14%, оскільки побоювання щодо санкцій щодо російської нафти і газу налякали ринок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Рубль упав 21 грудня на 2,5% до долара до 70,60. Він втратив 2,4% і торгувався на рівні 75,22 до євро, подолавши поріг 75 вперше з кінця квітня. Він втратив 2,1% до юаня, опустившись до 10,10, майже семимісячного мінімуму.
Цього тижня рубль вже втратив понад 8% до долара і близько 12% з моменту набуття чинності обмеженням на ціни на російську нафту.
Російська валюта була підтримана контролем за рухом капіталу та початковим падінням імпорту внаслідок західних санкцій після вторгнення Росії в Україні у лютому.
На рубль впливає ослаблення платіжного балансу Росії, каже Рейчел Зіємба, засновник Ziemba Insights. В останні місяці прибутки Росії від експорту впали, оскільки вона різко скоротила експорт газу, а нафтове ембарго ЄС обмежує прибутки від нафти.
"Водночас імпорт пожвавився, а це означає, що замість гігантського профіциту платіжного балансу, викликаного скороченням імпорту, він наближається до дефіциту", - додала Зіємба.
Експорт російської нафти за період з 1 по 20 грудня скоротився на 11% порівняно з попереднім місяцем після набуття чинності ембарго Євросоюзу на російську нафту, повідомила газета "Коммерсант" із посиланням на неназвані джерела, знайомі з ситуацією.
Андрій Кочетков з "Открытие Research" припустив, що виведення коштів іноземними компаніями, які продають свій бізнес у Росії, може чинити тиск на карбованець.
Нагадаємо, з 5 грудня набуло чинності ембарго Європейського союзу на імпорт морської нафти з території Росії. Крім того, країни G7 та Австралія запровадили цінову стелю на рівні 60 доларів за барель для російської нафти.
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