Европейский депозитарий ценных бумаг отказался от рубля как расчетной валюты

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Euroclear .

Как отмечается в сообщении, все рублевые остатки будут конвертированы в евро сегодня, 8 февраля. Депозитарий больше не будет принимать поручения по переводу средств в рублях, а также любые рублевые платежи, включая доходы по ценным бумагам и средства от их погашений.

Российская валюта не будет приниматься не только на счет в "ИНГ банк Евразия", который является российским подразделением ING Group, но и на другие рублевые корреспондентские счета, открытые Euroclear.

Компания напоминает, что в марте Euroclear, как и немецкая финансовая компания Clearstream, заблокировала счет российского Национального расчетного депозитария из-за введения в отношении него санкций ЕС.