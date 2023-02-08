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Европейский депозитарий ценных бумаг отказался от рубля как расчетной валюты

Фото: российский рубль теряет статус свободно конвертируемой валюты (pixabay.com)
Автор: Татьяна Зарембо

Европейский депозитарий Euroclear (Бельгия) отказался принимать российский рубль как расчетную валюту и заблокировал свой корреспондентский счет в "ИНГ банк Евразия".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Euroclear.

Как отмечается в сообщении, все рублевые остатки будут конвертированы в евро сегодня, 8 февраля. Депозитарий больше не будет принимать поручения по переводу средств в рублях, а также любые рублевые платежи, включая доходы по ценным бумагам и средства от их погашений.

Российская валюта не будет приниматься не только на счет в "ИНГ банк Евразия", который является российским подразделением ING Group, но и на другие рублевые корреспондентские счета, открытые Euroclear.

Компания напоминает, что в марте Euroclear, как и немецкая финансовая компания Clearstream, заблокировала счет российского Национального расчетного депозитария из-за введения в отношении него санкций ЕС.

На днях РБК-Украина сообщило, что второй по величине российский государственный банк ВТБ получил убытки в 2022 году из-за санкций Запада, введенных после вторжения РФ в Украину в феврале.

Ранее мы писали, что Евросоюз заморозил активы банка ВТБ в апреле 2022 года.

Напомним, в конце прошлого года российский рубль упал до самого низкого уровня с начала мая к доллару, доведя свои месячные потери почти до 14%, поскольку опасения относительно санкций по российской нафти и газу напугали рынок.

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