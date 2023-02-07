Другий за величиною російський держбанк став збитковим завдяки санкціям Заходу

Другий за величиною російський державний банк ВТБ зазнав збитків у 2022 році через санкції Заходу, введені після вторгнення РФ в Україну в лютому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю голови ВТБ Андрія Костіна російському телебаченню.

"Головне, на чому ми отримали збитки, це те, що в період з 24 лютого по 10 березня, доти, доки не було ухвалено рішення про обмеження вільної видачі населенню коштів у валюті, у нас з рахунків було знято 26 млрд доларів" , - сказав він.

За його словами, таких коштів у банку не було і він був змушений купувати долари за курсом, який був вищим за 100 рублів за долар. "І ось ця різниця між сьогоднішніми 70 рублями та 100 дає нам основний на сьогодні збиток", - повідомив Костін.

Західні країни заблокували доступ кількох великих російських банків до міжнародної платіжної системи SWIFT невдовзі після того, як 24 лютого минулого року Москва вторглася в Україну, а найбільші кредитори Ощадбанк та ВТБ були змушені закрити операції у більшій частині Європи.

Санкційний удар обрушився на ВТБ раніше, ніж більшість інших банків. Крім того, він був сильно залежний від міжнародних ринків і мав більше ніж 20% свого кредитного портфеля в іноземній валюті.

Заходи контролю за рухом капіталу, запроваджені у лютому та березні минулого року, включали заборону на купівлю готівкових доларів та євро, оскільки вкладники поспішно виводили кошти, а Москва намагалася повернути собі частину контролю на валютному ринку.

ВТБ не публікував фінансових результатів за 2022 рік.