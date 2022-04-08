Евросоюз опубликовал новый пакет санкций против РФ: кто в него попал
Евросоюз вечером 8 апреля опубликовал пятый пакет санкций против России. В черный список попали главы российских государственных корпораций и олигархи, а также банки и компании.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный журнал ЕС.
ЕС ввел персональные санкции против главы "Сбербанка" Германа Грефа, российского олигарха Олега Дерипаски. Также в черный список внесли бизнесменов: Игоря и Бориса Ротенбергов, сына Сулеймана Керимова Саида, Владимира Богданова ("Сургутнефтегаз") и других.
Кроме того, ЕС заморозил активы четырех российских банков:
- ВТБ;
- "Новикомбанка";
- "Совкомбанка";
- "Открытие".
Под санкции также попали российские госкорпорации:
- "Русские машины";
- Объединенная двигательная корпорация;
- Государственная транспортная лизинговая компания;
- ряд судостроительных, военно-промышленных, машиностроительных и транспортных компаний.
Напомним, 8 апреля ЕС утвердил пятый пакет санкций против России за развязанную Москвой войну в Украине. Он включает эмбарго на уголь и ряд других ограничений.
Отметим, ранее ЕС ввел санкции против дочерей Путина - Екатерины Тихоновой и Марии Воронцовой.
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