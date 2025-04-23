Європейські союзники підштовхують Україну до поступок через позицію США, - FT

Переговори у Лондоні

У середу, 23 квітня, в Лондоні відбулися переговори делегацій України, Британії, Франції та Німеччини щодо мирної угоди для завершення війни.

За даними видання The Washington Post, США запропонували власний мирний план щодо України. За ним Вашингтон готовий визнати Крим територією РФ і скасувати антиросійські санкції. Взамін Росія припиняє усі бойові дії та війна заморожується.

Однак президент Володимир Зеленський відмовився іти на такі поступки. Після цього держсекретар США Марко Рубіо відмовився їхати до Лондона - американську делегацію очолив лише спецпредставник Трампа з питань Близького Сходу Стів Віткофф.

Трамп жорстко розкритикував позицію Зеленського і сказав, що війна затягнеться на кілька років, а Україна ризикує повністю втратити незалежність.

Кремль продовжує вимагати від України повністю віддати під її контроль чотири області сходу та півдня та обіцяє в такому разі "миттєво" завершити війну.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.