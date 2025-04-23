Натяк на відповідь Трампу? Єрмак і Умєров розкрили деталі зустрічі з Келлогом

Українська делегація у середу, 23 квітня, провела переговори зі спеціальним представником президента США з питань України Кітом Келлогом. Говорили, зокрема, про припинення вогню та гарантії безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Офісу президента України Андрія Єрмака та заяву міністра оборони Рустема Умєрова в ефірі телемарафону.

Як розповів Умєров, першу зустріч у Лондоні провели у форматі два міністри оборони - два міністри закордонних справ. І потім вже перейшли до формату, де були радники з нацбезпеки Німеччини, Британії та Франції.

"В цьому форматі коаліції рішучих проговорили попередні кроки, які напрацювали… Детально не кажу, згодом буду доповідати президенту", - додав міністр.

Після зустрічі з радниками з нацбезпеки, українська делегація провела переговори з представником США.

"Ми демонструємо відкритість до мирного врегулювання… Говорили про нашу послідовну позицію. Також щодо припинення вогню, говорили про безпекові гарантії. Зі свого боку вважаю, що зустріч була дуже продуктивною та успішною", - зазначив Умєров.

"Ми донесли свою позицію та наголосили на тому, що негайне, повне та безумовне припинення вогню має стати першим кроком до початку переговорів про досягнення справедливого і тривалого миру. Висловили сподівання, що це відповідає баченню президента США Дональда Трампа", - розповів Єрмак.

За словами глави ОП, під час розмови з Келлогом він зазначив, що за будь-яких обставин Україна буде захищати свої принципові позиції під час переговорів, оскільки вони становлять основи її суверенітету та територіальної цілісності.

"Домовилися продовжувати діалог та регулярні контакти", - додав Єрмак.

Про зустріч з Келлогом розповів й міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Під час зустрічі зі спеціальним посланником США Кітом Келлогом відбувся конструктивний обмін думками щодо шляху до миру. Україна більше за всіх у світі хоче закінчення війни. Ми прагнемо працювати разом для досягнення цієї мети", - написав він у соцмережі Х.

Трамп розкритикував заяву Зеленського щодо Криму

Нагадаємо, сьогодні президент США Дональд Трамп заявив, що слова президента України Володимира Зеленського про те, що Україна не визнає окупацію Криму шкодять мирним перемовинам з Росією. Оскільки, за його словами, Крим був втрачений багато років тому під егідою тодішнього президента США Барака Обами й навіть не є предметом обговорення.

"Ніхто не вимагає від Зеленського визнати Крим російською територією, але якщо йому потрібен Крим, то чому вони не боролися за нього одинадцять років тому, коли його передали Росії без єдиного пострілу? У цьому районі також перебували, протягом багатьох років до "передачі Обамі", великі бази російських підводних човнів. Саме такі підбурювальні заяви, як у Зеленського, ускладнюють врегулювання цієї війни. Йому нема чим похвалитися", - написав Трамп.

Він заявив, що зараз ситуація для України важка: "можна отримати мир або воювати ще три роки, перш ніж втратити всю країну".

"Я не маю нічого спільного з Росією, але маю багато спільного з бажанням врятувати, в середньому, п'ять тисяч російських і українських солдатів на тиждень, які гинуть ні за що", - заявив Трамп.

Американський президент впевнений, що заява Зеленського про Крим "нічого не дасть, крім продовження "поля вбивства", а цього ніхто не хоче".