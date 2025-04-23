Европейские союзники подталкивают Украину к уступкам из-за позиции США, - FT

Переговоры в Лондоне

В среду, 23 апреля, в Лондоне прошли переговоры делегаций Украины, Британии, Франции и Германии касательно мирного соглашения для завершения войны.

По данным издания The Washington Post, США предложили собственный мирный план по Украине. Согласно нему, Вашингтон готов признать Крым территорией РФ и отменить антироссийские санкции. Взамен Россия прекращает все боевые действия и война замораживается.

Однако президент Владимир Зеленский отказался идти на такие уступки. После этого госсекретарь США Марко Рубио отказался ехать в Лондон - американскую делегацию возглавил только спецпредставитель Трампа по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф.

Трамп жестко раскритиковал позицию Зеленского и сказал, что война затянется еще на несколько лет, а Украина рискует полностью потерять независимость.

Кремль продолжает требовать от Украины полностью отдать под ее контроль четыре области востока и юга и обещает в таком случае "мгновенно" завершить войну.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.