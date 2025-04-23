"Війна завершиться миттєво": у Путіна вигадали нову умову для України

Як передає РБК-Україна , про це в інтерв'ю Le Point заявив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков.

Пєсков поскаржився, що вступ України до НАТО нібито порушував би безпеку Росії. Тому Москва хоче нейтрального статусу України та "визнання реальності" в питанні територій.

Також він додав, що російський диктатор Володимир Путін озвучив вимоги для завершення війни ще в липні.

"Не знаю, чому зараз про це ніхто не згадує. У нашій конституції закріплено чотири регіони (йдеться про Запорізьку, Донецьку, Херсонську та Луганську області - ред.). Українська армія повинна скласти зброю і покинути ці території. Якщо вона це зробить, військові дії припиняться негайно", - розмріявся Пєсков.

Він також визнав, що Росія не контролює повністю ці області. Вона розглядає їх як нібито "тимчасово окуповані".