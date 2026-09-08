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Європейські розвідки мають контакти з РФ, - Зеленський

14:17 08.09.2026 Вт
2 хв
Зеленський пояснив, навіщо Європі обов'язково місце за столом перемовин
aimg Олена Чупровська
Європейські розвідки мають контакти з РФ, - Зеленський Фото: президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
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Європейські країни на рівні розвідок і дипломатів давно спілкуються з Росією, і саме тому вони мають бути за столом будь-яких перемовин щодо завершення війни.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент Зеленський у коментарі журналістам.

Європа має власні контакти з Росією

Президент розповів, що європейські партнери самостійно підтримують зв'язок із росіянами на рівні спецслужб і дипломатичних відомств. За його словами, це відбувається паралельно з контактами, які веде американська сторона.

"Європейці на рівні розвідок та дипломатів мають контакти з росіянами, не тільки американці мають. Європа дуже важлива за столом перемовин", - сказав Зеленський.

Чому Європа важлива для перемовин

Глава держави пояснив, що роль Європи для України не обмежується фінансовою чи військовою підтримкою. За його словами, йдеться насамперед про питання безпеки.

"Ми розуміємо, що Європа для нас - не тільки допомога, не тільки гаманець, не тільки зброя. Це реально безпека. Для Європи важливо бути в переговорному процесі, тому що вони думають про безпеку", - додав Зеленський.

Нагадаємо, вранці 8 вересня Росія завдала денного удару по Києву, унаслідок якого в Солом'янському районі спалахнула пожежа в офісній будівлі. За даними мера Віталія Кличка, є постраждалі, а рятувальники евакуюють людей із верхніх поверхів.

Нагадаємо, раніше того ж дня президент анонсував можливу зустріч із Дональдом Трампом у двадцятих числах вересня.

За словами Зеленського, сторони готуються до тристороннього формату перемовин.

Тим часом у Кремлі заявили про нібито готовність Росії до миру, поклавши відповідальність за подальший перебіг подій на Київ.

Речник диктатора Дмитро Пєсков додав, що Москва розраховує на відновлення тристоронніх перемовин.

Згодом Зеленський допустив можливість компромісу з Росією щодо питань енергетики та постачання зерна.

Президент наголосив, що ці теми важливі не лише для України та Росії, а й для інших держав світу.

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