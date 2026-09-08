Зеленський анонсував зустріч з Трампом у вересні
Зустріч президента України Володимира Зеленського і президента США Дональда Трампа може відбутись у двадцятих числах вересня.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент Зеленський у коментарі журналістам.
Зеленський повідомив, що Україна готує власну ракетну програму "Фрея" і сподівається на підтримку цього напряму з боку США.
З європейськими партнерами Київ, за словами президента, точно отримає бажаний результат. Проте до цього моменту Україні потрібні пакети балістичних ракет саме від американської сторони.
Зеленський розраховує підняти це питання на зустрічі з Дональдом Трампом.
"Я розраховую в 20-х числах на зустріч з Трампом. Підняти цю тему. І дай Бог буде результат", - сказав Зеленський.
За словами Зеленського, сторони рухаються до тристороннього формату переговорів.
"Ми домовилися з американською стороною: давайте все це підготуємо між собою, а потім вже прокомунікуємо", - додав він.
Тим часом раніше стало відомо, що Зеленський запропонував провести новий раунд переговорів за участі США на майданчику Генасамблеї ООН у Нью-Йорку наприкінці вересня.
Президент розраховує використати найближчі два місяці, щоб повернути дипломатичний процес до активної фази.
Також повідомлялося, що США вивчають можливість зимової деескалації війни між Україною та Росією й одночасного відновлення переговорів щодо ширшої мирної угоди.
Серед обговорюваних ідей - кроки щодо енергетичних об'єктів, поставок зерна та експорту нафти й газу.