Зеленський анонсував зустріч з Трампом у вересні

Зустріч президента України Володимира Зеленського і президента США Дональда Трампа може відбутись у двадцятих числах вересня.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив президент Зеленський у коментарі журналістам.

Зеленський повідомив, що Україна готує власну ракетну програму "Фрея" і сподівається на підтримку цього напряму з боку США.

З європейськими партнерами Київ, за словами президента, точно отримає бажаний результат. Проте до цього моменту Україні потрібні пакети балістичних ракет саме від американської сторони.

Зеленський розраховує підняти це питання на зустрічі з Дональдом Трампом.

"Я розраховую в 20-х числах на зустріч з Трампом. Підняти цю тему. І дай Бог буде результат", - сказав Зеленський.

За словами Зеленського, сторони рухаються до тристороннього формату переговорів.

"Ми домовилися з американською стороною: давайте все це підготуємо між собою, а потім вже прокомунікуємо", - додав він.

Тим часом раніше стало відомо, що Зеленський запропонував провести новий раунд переговорів за участі США на майданчику Генасамблеї ООН у Нью-Йорку наприкінці вересня.