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У Путіна зробили заяву про "готовність" до миру з Україною

12:59 08.09.2026 Вт
2 хв
У країні-агресорці знову нафантазували про "рух вперед" окупантів на фронті
aimg Валерій Ульяненко
У Путіна зробили заяву про "готовність" до миру з Україною Фото: Дмитро Пєсков, речник російського диктатора (Getty Images)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Росія нібито готова до мирного врегулювання війни в Україні, однак подальший розвиток ситуації залежить від позиції Києва.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков під час спілкування з журналістами.

"Про динаміку на фронті відомо всім експертам - ми просуваємося вперед. Але щохвилини ми готові прийти до миру. Це залежить від Києва. Така реальність", - нафантазував речник Кремля.

Пєсков також повідомив, що країна-агресорка розраховує на відновлення тристоронніх переговорів зі США та Україною щодо завершення війни.

За його словами, ведеться серйозна робота - американські переговорники витрачають багато часу і сил під час візитів до Москви і Києва.

"Ми сподіваємося, що в цьому плані намітяться певні зрушення. Ми розраховуємо на відновлення переговорів у тристоронньому форматі - за участю Росії, України та США", - заявив прессекретар диктатора.

Нагадаємо, у суботу, 5 вересня, спецпредставники американського президента Стів Віткофф та Джаред Кушнер прибули до Москви на переговори з російським диктатором.

Зустріч у Кремлі тривала близько трьох годин. Путін на початку розмови заявив, що ситуація в Україні є "складною".

Зазначимо, вчора Пєсков заявив, що країна-агресорка нібито "високо цінує" миротворчі зусилля американської сторони.

За словами речника Кремля, російський диктатор особисто дякував президенту США Дональду Трампу за прагнення до миру.

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Російська Федерація Пєсков Війна в Україні
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