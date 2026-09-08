ua en ru
Вт, 08 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Росія влаштувала денну атаку на Київ: перші деталі

11:55 08.09.2026 Вт
2 хв
Внаслідок влучання спалахнула пожежа, на місце слідкують екстрені служби
aimg Валерій Ульяненко
Росія влаштувала денну атаку на Київ: перші деталі Ілюстративне фото: у два райони Києва після обстрілу викликали медиків (Getty Images)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Внаслідок ворожого обстрілу у вівторок, 8 вересня, у Солом'янському районі Києва загорівся офіс. У два райони столиці викликали медиків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера міста Віталія Кличка і допис Київської МВА.

У військовій адміністрації розповіли, що внаслідок ворожого обстрілу у Солом'янському районі загорілася офісна будівля. На місце події слідують екстрені служби.

"Виклики медиків у Шевченківський та Солом'янський райони. Бригади виїхали", - йдеться у заяві Кличка.

Мер міста повідомив, що у Солом'янському районі внаслідок падіння уламків ворожого дрона в 4-поверховій офісній будівлі виникла незначна пожежа та руйнування.

Кличко додав, що триває евакуація людей з верхніх поверхів будівлі. Згідно з попередньою інформацією, є постраждалі.

Нагадаємо, внаслідок нічної атаки у Києві пошкоджено щонайменше 14 багатоповерхових будинків, а також школу, поліклініку, супермаркет і автозаправну станцію. Київська міська прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом воєнного злочину.

Зазначимо, президент Володимир Зеленський заявив, що під час нічного удару російські окупанти навмисно прагнули завдати максимальної шкоди мирному населенню Києва.

Пізніше міністр внутрішніх справ Іван Вигівський повідомив про зростання кількості постраждалих унаслідок комбінованої атаки РФ на столицю до 16 осіб.

Про те, який вигляд має Київ внаслідок нічної масованої атаки окупантів - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Київ Віталий Кличко Війна в Україні
Новини
Пожежі, руйнування та стовпи диму: який вигляд має Київ внаслідок атаки (фото, відео)
Пожежі, руйнування та стовпи диму: який вигляд має Київ внаслідок атаки (фото, відео)
Аналітика
Власні двигуни та ручне керування над РФ: інтерв'ю з розробником реактивних дронів "Барс"
Костянтин Широкункореспондент РБК-Україна Власні двигуни та ручне керування над РФ: інтерв'ю з розробником реактивних дронів "Барс"