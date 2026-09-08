Европейские разведки имеют контакты с РФ, - Зеленский

Европейские страны на уровне разведок и дипломатов давно общаются с Россией, и именно поэтому они должны быть за столом любых переговоров по завершению войны.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил президент Зеленский в комментарии журналистам.

Европа имеет собственные контакты с Россией

Президент рассказал, что европейские партнеры самостоятельно поддерживают связь с россиянами на уровне спецслужб и дипломатических ведомств. По его словам, это происходит параллельно контактам, которые ведет американская сторона.

"Европейцы на уровне разведок и дипломатов имеют контакты с россиянами, не только у американцев. Европа очень важна за столом переговоров", - сказал Зеленский.

Почему Европа важна для переговоров

Глава государства пояснил, что роль Европы для Украины не ограничивается финансовой или военной поддержкой. По его словам, речь идет прежде всего о вопросах безопасности.

"Мы понимаем, что Европа для нас - не только помощь, не только кошелек, не только оружие. Это реально безопасность. Для Европы важно быть в переговорном процессе, потому что они думают о безопасности", - добавил Зеленский.

Напомним, утром 8 сентября Россия нанесла дневной удар по Киеву, в результате которого в Соломенском районе вспыхнул пожар в офисном здании. По данным мэра Виталия Кличко, есть пострадавшие, а спасатели эвакуируют людей с верхних этажей.

Напомним, ранее в тот же день президент анонсировал встречу с Дональдом Трампом в двадцатых числах сентября.

По словам Зеленского, стороны готовятся к трехстороннему формату переговоров.

Тем временем в Кремле заявили о якобы готовности России к миру, возложив ответственность за дальнейшее ход событий на Киев.