Зеленський допустив компроміс з Росією щодо енергетики: що сказав президент

Президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами заявив, що Україна готова шукати компроміс із Росією щодо чутливих питань, пов'язаних з енергетикою та зерном.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив президент Володимир Зеленський у коментарі журналістам.

За словами Зеленського, питання енергетики та постачання зерна важливі не лише для України та Росії, а й для багатьох інших держав. Зокрема президент згадав Індію, ОАЕ, Саудівську Аравію, Єгипет, країни Азії та інші держави.

"Зерно, енергетика - болючі питання для України та Росії. І це болючі питання для всього світу. І це болючі питання для Індії на сьогодні, для ОАЕ, для Саудівської Аравії, Єгипту, Азії, багатьох країн. Ми готові знайти компроміс", - сказав президент.

Зеленський закликав до взаємних кроків

Глава держави окремо зазначив, що під час обговорення можливого компромісу необхідно враховувати дії обох сторін. За його словами, Україна вже пішла на значну кількість компромісів і не повинна залишатись єдиною стороною, яка продовжує робити кроки назустріч.

Таким чином, Зеленський пов'язав подальше просування з цих чутливих питань не лише з готовністю Києва шукати рішення, а й із необхідністю відповідних дій з боку Росії.

Президент також підкреслив міжнародне значення питань енергетики та зерна, оскільки вони торкаються інтересів одразу кількох регіонів та держав.