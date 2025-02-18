Європейські лідери застерегли Україну від припинення вогню без мирної угоди, - Reuters

Кілька лідерів Європи на зустрічі у французькій столиці погодилися, що готові надати Україні гарантії безпеки, та застерегли Київ від припинення вогню без мирної угоди, розповів західним ЗМІ представник Євросоюзу.

"Ми готові надати гарантії безпеки, модальності, які будуть розглянуті з кожною стороною, залежно від рівня американської підтримки", - сказав чиновник, говорячи про підсумки паризької зустрічі.

Представник ЄС на умовах анонімності розповів Reuters, що вони погоджуються з президентом США Дональдом Трампом "щодо підходу "мир через силу".

"Ми вважаємо небезпечним укладати перемир'я без мирної угоди одночасно", - додав європейський чиновник.

Європейський саміт в Парижі напередодні переговорів США та РФ

На зустрічі лідерів країн Європи у Парижі у понеділок, 17 лютого були, зокрема, французький президент Макрон, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск і прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес.

Крім того, у саміті взяли участь прем'єр-міністр Нідерландів Дік Шуф, прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен, генеральний секретар НАТО Марк Рютте, президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і президент Європейської ради Антоніо Кошта.

Після зустрічі генсек НАТО Марк Рютте заявив, що Європа готова "взяти на себе ініціативу" щодо надання гарантій безпеки Україні.

Додамо, президент України Володимир Зеленський розповів про свою розмову з французьким колегою Еммануелем Макроном після саміту європейських лідерів у Парижі. Сторони, зокрема, скоординували позиції щодо гарантій безпеки для України.

Варто зауважити, що даний саміт був скликаний президентом Франції Еммануелем Макроном на тлі організації президентом США Дональдом Трампом двосторонніх переговорів між делегаціями Штатів та РФ стосовно припинення російсько-української війни. При цьому на зустрічі, яка має відбутися в Саудівській Аравії 18 лютого, не буде ані України, ані європейських союзників.

Додамо, у Державному департаменті США заявили, що зустріч у Саудівській Аравії не означає початок переговорів щодо України.