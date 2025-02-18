Лидеры Европы предостерегли Украину от прекращения огня без мирного соглашения, - Reuters

Несколько лидеров Европы на встрече во французской столице согласились, что готовы предоставить Украине гарантии безопасности, и предостерегли Киев от прекращения огня без мирного соглашения, рассказал западным СМИ представитель Евросоюза.

"Мы готовы предоставить гарантии безопасности, модальности, которые будут рассмотрены с каждой стороной, в зависимости от уровня американской поддержки", - сказал чиновник, говоря об итогах парижской встречи.

Представитель ЕС на условиях анонимности рассказал Reuters, что они соглашаются с президентом США Дональдом Трампом "в отношении подхода "мир через силу".

"Мы считаем опасным заключать перемирие без мирного соглашения одновременно", - добавил европейский чиновник.

Европейский саммит в Париже накануне переговоров США и РФ

На встрече лидеров стран Европы в Париже в понедельник, 17 февраля были, в частности, французский президент Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Италии Джорджия Мелони, премьер-министр Польши Дональд Туск и премьер-министр Испании Педро Санчес.

Кроме того, в саммите приняли участие премьер-министр Нидерландов Дик Шуф, премьер-министр Дании Метте Фредериксен, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Европейского совета Антонио Кошта.

После встречи генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Европа готова "взять на себя инициативу" по предоставлению гарантий безопасности Украине.

Добавим, президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своем разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном после саммита европейских лидеров в Париже. Стороны, в частности, скоординировали позиции относительно гарантий безопасности для Украины.

Стоит отметить, что данный саммит был созван президентом Франции Эммануэлем Макроном на фоне организации президентом США Дональдом Трампом двусторонних переговоров между делегациями Штатов и РФ о прекращении российско-украинской войны. При этом на встрече, которая должна состояться в Саудовской Аравии 18 февраля, не будет ни Украины, ни европейских союзников.

Добавим, в Государственном департаменте США заявили, что встреча в Саудовской Аравии не означает начало переговоров по Украине.