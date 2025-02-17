Зустріч у Саудівській Аравії не означає початок переговорів щодо України, - Держдеп США

Зустріч між американськими та російськими чиновниками в Саудівській Аравії не варто розглядати як просування в переговорах щодо завершення війни в Україні.

Про це заявила прес-секретар Державного департаменту США Теммі Брюс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC .

За її словами, зустріч у Саудівській Аравії стане для США "першим кроком", щоб переконатися, що Росія серйозно налаштована на початок переговорів щодо припинення війни проти України.

Вона уточнила, що переговори між американською та російською делегаціями будуть "продовженням" переговорів президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна.

"Я не думаю, що люди повинні розглядати це як щось, що стосується деталей або просування вперед у якихось переговорах", - зазначила Брюс.

Також вона прямо не відповіла на запитання, чи можуть переговори в Саудівській Аравії сприяти проведенню зустрічі між Трампом і Путіним.