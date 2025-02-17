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Зустріч у Саудівській Аравії не означає початок переговорів щодо України, - Держдеп США

Вашингтон, Понеділок 17 лютого 2025 21:28
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Зустріч у Саудівській Аравії не означає початок переговорів щодо України, - Держдеп США Ілюстративне фото: у Держдепі США зробили заяву про зустріч у Саудівській Аравії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Зустріч між американськими та російськими чиновниками в Саудівській Аравії не варто розглядати як просування в переговорах щодо завершення війни в Україні.

Про це заявила прес-секретар Державного департаменту США Теммі Брюс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

За її словами, зустріч у Саудівській Аравії стане для США "першим кроком", щоб переконатися, що Росія серйозно налаштована на початок переговорів щодо припинення війни проти України.

Вона уточнила, що переговори між американською та російською делегаціями будуть "продовженням" переговорів президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна.

"Я не думаю, що люди повинні розглядати це як щось, що стосується деталей або просування вперед у якихось переговорах", - зазначила Брюс.

Також вона прямо не відповіла на запитання, чи можуть переговори в Саудівській Аравії сприяти проведенню зустрічі між Трампом і Путіним.

Зустріч у Саудівській Аравії

Нагадаємо, завтра, 18 лютого, американські та російські чиновники проведуть зустріч в Ер-Ріяді. Однією з тем стане врегулювання війни Росії проти України.

Президент України Володимир Зеленський уже зазначив, що Україна не прийматиме результати таких переговорів, оскільки на них не буде представлена українська сторона.

Водночас помічник глави Кремля Юрій Ушаков заявив про те, що росіяни хочуть домовитися зі США, "як починати переговори щодо України".

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