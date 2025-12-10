Європейські лідери хочуть зустрічі із Зеленським та США найближчими днями, - Трамп

Переговори щодо мирного плану для України

Сьогодні, 10 грудня, стало відомо, що Україна передала Сполученим Штатам свою відповідь на останній проєкт мирного плану. Раніше цю дату називав і Володимир Зміст плану залишається в секреті.

Напередодні Володимир Зеленський зустрівся в Лондоні з лідерами Британії, Німеччини та Франції. Після переговорів він розповів, що радники з нацбезпеки чотирьох країн працюють над останньою версією мирного плану США, яку привіз секретар РНБО України Рустем Умеров.

Україна і Європа планують розробити оновлену версію документа зі своїм баченням того, як можна завершити війну.

При цьому відомо Україна і США поки що не досягли згоди в територіальному питанні. США намагається примусити Україну віддати Росії Донбас, тоді як Україна не бажає цього робити.

РБК-Україна також писало, що лідери країн Європи, серед яких Кір Стармер та Еммануель Макрон зустрінуться у Німеччині для обговорення мирного плану щодо України 15 грудня.