Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Европейские лидеры хотят встречи с Зеленским и США в ближайшие дни, - Трамп

Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Президент США Дональд Трамп заявил, что лидеры европейских страны хотят встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, и с представителями Соединенных Штатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на общение Трампа с прессой.

"Европейцы хотят встречи с Зеленским и с нами", - сказал Трамп журналистам.

По его словам, встреча может состояться на выходных.

Также он сообщил, что США "хотят знать кое-что" перед встречей и "не хотят терять время".

 

Президет США отметил, что Владимир Зеленский должен быть реалистом по заключению мирного соглашения с РФ.

 

Переговоры по мирному плану для Украины

Сегодня, 10 декабря, стало известно, что Украина передала Соединенным Штатам свой ответ на последний проект мирного плана. Ранее эту дату называл и Владимир Содержание плана остается в секрете.

Накануне Владимир Зеленский встретился в Лондоне с лидерами Британии, Германии и Франции. После переговоров он рассказал, что советники по нацбезопасности четырех стран работают над последней версией мирного плана США, которую привез секретарь СНБО Украины Рустем Умеров.

Украина и Европа планируют разработать обновленную версию документа со своим видением того, как можно завершить войну.

При этом известно Украина и США пока не достигли согласия в территориальном вопросе. США пытается принудить Украину отдать России Донбасс, тогда как Украина не желает этого делать.

РБК-Украина также писало, что лидеры стран Европы, среди которых Кир Стармер и Эммануэль Макрон встретятся в Германии для обсуждения мирного плана по Украине 15 декабря.

Владимир ЗеленскийСоединенные Штаты АмерикиДональд Трамп