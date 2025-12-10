Европейские лидеры хотят встречи с Зеленским и США в ближайшие дни, - Трамп

Переговоры по мирному плану для Украины

Сегодня, 10 декабря, стало известно, что Украина передала Соединенным Штатам свой ответ на последний проект мирного плана. Ранее эту дату называл и Владимир Содержание плана остается в секрете.

Накануне Владимир Зеленский встретился в Лондоне с лидерами Британии, Германии и Франции. После переговоров он рассказал, что советники по нацбезопасности четырех стран работают над последней версией мирного плана США, которую привез секретарь СНБО Украины Рустем Умеров.

Украина и Европа планируют разработать обновленную версию документа со своим видением того, как можно завершить войну.

При этом известно Украина и США пока не достигли согласия в территориальном вопросе. США пытается принудить Украину отдать России Донбасс, тогда как Украина не желает этого делать.

РБК-Украина также писало, что лидеры стран Европы, среди которых Кир Стармер и Эммануэль Макрон встретятся в Германии для обсуждения мирного плана по Украине 15 декабря.