Європейські лідери хочуть зустрічі із Зеленським та США найближчими днями, - Трамп

США, Середа 10 грудня 2025 23:26
Європейські лідери хочуть зустрічі із Зеленським та США найближчими днями, - Трамп Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Президент США Дональд Трамп заявив, що лідери європейських країни хочуть зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським, і з представниками Сполучених Штатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спілкування Трампа з пресою.

"Європейці хочуть зустрічі із Зеленським і з нами", - сказав Трамп журналістам.

За його словами, зустріч може відбутись на вихідних.

Також він повідомив, що США "хочуть знати дещо" перед зустріччю і "не хочуть гаяти час".

Президет США зазначив, що Володимир Зеленський має бути реалістом щодо укладення мирної угоди з РФ.

Переговори щодо мирного плану для України

Сьогодні, 10 грудня, стало відомо, що Україна передала Сполученим Штатам свою відповідь на останній проєкт мирного плану. Раніше цю дату називав і Володимир Зміст плану залишається в секреті.

Напередодні Володимир Зеленський зустрівся в Лондоні з лідерами Британії, Німеччини та Франції. Після переговорів він розповів, що радники з нацбезпеки чотирьох країн працюють над останньою версією мирного плану США, яку привіз секретар РНБО України Рустем Умеров.

Україна і Європа планують розробити оновлену версію документа зі своїм баченням того, як можна завершити війну.

При цьому відомо Україна і США поки що не досягли згоди в територіальному питанні. США намагається примусити Україну віддати Росії Донбас, тоді як Україна не бажає цього робити.

РБК-Україна також писало, що лідери країн Європи, серед яких Кір Стармер та Еммануель Макрон зустрінуться у Німеччині для обговорення мирного плану щодо України 15 грудня.

