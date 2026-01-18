Європейські країни посилюють боротьбу з "тіньовим флотом" Росії, - ISW

Європейські країни почали вживати жорстких заходів проти "тіньового флоту" Росії, а також її партнерів. Це спрямовано на посилення контролю за морськими перевезеннями та дотримання санкційного режиму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики у своєму звіті згадали нещодавні публікації українських і світових ЗМІ з цієї теми. Серед них - Bloomberg, український сайт "Мілітарний" тощо.

Зокрема, згадується про те, що ще 16 січня нафтовий танкер під назвою Arcusat, повернув з курсу між Данією та Швецією до німецьких вод, щоб плисти на північ до арктичного узбережжя Росії.

За даними Bloomberg, цей танкер плавав під різними прапорами, включно з прапорами Танзанії та Камеруну.

Однак федеральна поліція Німеччини відмовила екіпажу корабля у заході в територіальні води країни.

Тим часом стало відомо, що ще одне судно, ймовірно, є турецьким балкером Hizer Reis.

"Європейські країни, схоже, дедалі частіше придушують судна, пов'язані з Росією та її союзниками, чиї "тіньові флоти" часто переплітаються", - зазначають аналітики.

Повідомляється, що десятки танкерів "тіньового флоту" біля узбережжя Венесуели в останні місяці перейшли на використання російських прапорів, а багато суден "тіньового флоту", пов'язаних з Росією, перебувають під санкціями за перевезення вантажів на підтримку іранського режиму.