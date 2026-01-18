ua en ru
Європейські країни посилюють боротьбу з "тіньовим флотом" Росії, - ISW

Неділя 18 січня 2026 11:04
UA EN RU
Європейські країни посилюють боротьбу з "тіньовим флотом" Росії, - ISW Фото: європейські країни посилюють боротьбу з "тіньовим флотом" РФ (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Європейські країни почали вживати жорстких заходів проти "тіньового флоту" Росії, а також її партнерів. Це спрямовано на посилення контролю за морськими перевезеннями та дотримання санкційного режиму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики у своєму звіті згадали нещодавні публікації українських і світових ЗМІ з цієї теми. Серед них - Bloomberg, український сайт "Мілітарний" тощо.

Зокрема, згадується про те, що ще 16 січня нафтовий танкер під назвою Arcusat, повернув з курсу між Данією та Швецією до німецьких вод, щоб плисти на північ до арктичного узбережжя Росії.

За даними Bloomberg, цей танкер плавав під різними прапорами, включно з прапорами Танзанії та Камеруну.

Однак федеральна поліція Німеччини відмовила екіпажу корабля у заході в територіальні води країни.

Тим часом стало відомо, що ще одне судно, ймовірно, є турецьким балкером Hizer Reis.

"Європейські країни, схоже, дедалі частіше придушують судна, пов'язані з Росією та її союзниками, чиї "тіньові флоти" часто переплітаються", - зазначають аналітики.

Повідомляється, що десятки танкерів "тіньового флоту" біля узбережжя Венесуели в останні місяці перейшли на використання російських прапорів, а багато суден "тіньового флоту", пов'язаних з Росією, перебувають під санкціями за перевезення вантажів на підтримку іранського режиму.

Операція США проти "тіньового флоту"

Нагадаємо, США розпочали масштабну операцію проти "тіньового флоту", який намагається вивезти нафту з Венесуели через маніпуляції з прапорами та назвами.

На початку січня американські сили здійснили серію перехоплень у нейтральних водах. Найгучнішим випадком стало затримання судна Bella 1 (Marinera) у Північній Атлантиці.

Також американські військові провели успішну операцію в Карибському морі, затримавши ще одне судно "тіньового флоту" - танкер Sophia.

У Карибському морі спецпризначенці США захопили підсанкційний танкер Veronica, який став уже шостим затриманим судном у межах операції. Судно порушувало ембарго, використовуючи маніпуляції з документами та системами відстеження для нелегального перевезення нафти в інтересах Ірану, Росії та Венесуели.

Американські законодавці вимагають від адміністрації Дональда Трампа перейти до радикальних кроків - від точкових санкцій до масового арешту суден, що перевозять російську нафту.

