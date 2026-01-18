ua en ru
Европейские страны усиливают борьбу с "теневым флотом" России, - ISW

Воскресенье 18 января 2026 11:04
UA EN RU
Европейские страны усиливают борьбу с "теневым флотом" России, - ISW Фото: европейские страны усиливают борьбу с "теневым флотом" РФ (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Европейские страны начали принимать жесткие меры против "теневого флота" России, а также ее партнеров. Это направлено на усиление контроля за морскими перевозками и соблюдение санкционного режима.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Аналитики в своем отчете упомянули недавние публикации украинских и мировых СМИ по этой теме. Среди них - Bloomberg, украинский сайт "Милитарный" и другие.

В частности, упоминается о том, что еще 16 января нефтяной танкер под названием Arcusat, повернул с курса между Данией и Швецией в немецкие воды, чтобы плыть на север к арктическому побережью России.

По данным Bloomberg, этот танкер плавал под разными флагами, включая флаги Танзании и Камеруна.

Однако федеральная полиция Германии отказала экипажу корабля в заходе в территориальные воды страны.

Между тем стало известно, что еще одно судно, вероятно, является турецким балкером Hizer Reis.

"Европейские страны, похоже, все чаще подавляют суда, связанные с Россией и ее союзниками, чьи "теневые флоты" часто переплетаются", - отмечают аналитики.

Сообщается, что десятки танкеров "теневого флота" у побережья Венесуэлы в последние месяцы перешли на использование российских флагов, а многие суда "теневого флота", связанных с Россией, находятся под санкциями за перевозку грузов в поддержку иранского режима.

Операция США против "теневого флота"

Напомним, США начали масштабную операцию против "теневого флота", который пытается вывезти нефть из Венесуэлы через манипуляции с флагами и названиями.

В начале января американские силы осуществили серию перехватов в нейтральных водах. Самым громким случаем стало задержание судна Bella 1 (Marinera) в Северной Атлантике.

Также американские военные провели успешную операцию в Карибском море, задержав еще одно судно "теневого флота" - танкер Sophia.

В Карибском море спецназовцы США захватили подсанкционный танкер Veronica, который стал уже шестым задержанным судном в рамках операции. Судно нарушало эмбарго, используя манипуляции с документами и системами отслеживания для нелегальной перевозки нефти в интересах Ирана, России и Венесуэлы.

Американские законодатели требуют от администрации Дональда Трампа перейти к радикальным шагам - от точечных санкций до массового ареста судов, перевозящих российскую нефть.

