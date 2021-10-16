Европейская Tesla и роботы от Honda. Главное из мира технологий

Apple сокращает производство iPhone и готовит новую презентацию

Из-за дефицита чипов Apple сократит производство iPhone. В этом году будет выпущено на 10 млн смартфонов меньше, чем в прошлом.

"Компания ожидала, что в последние три месяца года произведет 90 миллионов новых моделей iPhone, но теперь сообщает партнерам-производителям, что общий объем будет ниже, потому что Broadcom Inc. и Texas Instruments Inc. изо всех сил пытаются поставить достаточное количество компонентов", - пишет Bloomberg.

Кроме того, стало известно, что уже 18 октября Apple проведет новую презентацию, на которой, возможно, представят новые MacBook, Mac Mini и AirPods.

Европейская Tesla выйдет уже в ноябре

Основатель Tesla Илон Маск на открытии нового завода в Берлине заявил, что первый электромобиль европейской сборки выйдет с конвейера уже в ноябре 2021 года. Однако для того, чтобы выйти на массовое производство, потребуется еще время.

Кроме того, для начала сборки еще нужно получить зеленый свет от немецких регуляторов. Ожидается, что окончательное решение будет во второй половине октября.

"Начать производство - это хорошо, но объемное производство - это сложная часть… Для достижения массового производства потребуется больше времени, чем для строительства завода", - заявил Маск.

По его словам, объемы производства будут составлять от 5 000 до 10 000 автомобилей в день, а к концу следующего года на заводе в Берлине начнут делать аккумуляторные батареи.

Google и YouTube прекращают монетизацию на контенте с отрицанием изменений климата

На этой неделе Google и YouTube заявили о новой политике, которая запрещает монетизацию на контенте, отрицающем изменения климата.

"Это включает материалы, в которых изменения климата рассматриваются как обман или мошенничество, а также утверждения, которые отрицают, что долгосрочные тенденции свидетельствуют о глобальном потеплении и что выбросы парниковых газов или деятельность человека способствуют изменению климата", - отмечается в заявлении компаний.

Honda начнет выпускать роботов. И не только

Японская компания Honda анонсировала производство роботов-гуманоидов и электрических самолетов с вертикальным взлетом и посадкой (eVTOL). Последние хотя еще и не прошли испытания, но уже рассматриваются как часть городской мобильности.

Также на повестке дня робот-аватар, которым люди смогут управлять дистанционно. В компании отмечают, что у него будет рука по подобию человеческой, способная брать предметы и пользоваться инструментами. Опытный образец такого робота японцы собираются показать к началу 2024 года.

Швеция строит первый космодром в Европе

В следующем году в Европейском союзе появится свой первый космодром. Стартовую площадку для запуска спутников строят на базе ракетного полигона в районе шведского города Кируна.

Ожидается, что космический центр Esrange для разработки ракетных технологий и запуска спутников должен быть готов к работе к лету 2022 года. С 2015 года на полигоне продолжается модернизация.

Космический проект соответствует стратегии Швеции, согласно которой она должна стать одной из десятка стран мира с собственной спутниковой инфраструктурой. Стартовая площадка будет использоваться в проектах Европейского союза.