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Apple сократит производство iPhone из-за нехватки чипов

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США, Среда 13 октября 2021 00:53
Apple сократит производство iPhone из-за нехватки чипов Фото: Apple сократит производство iPhone из-за нехватки чипов (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

Компания Apple сократит производство iPhone из-за нехватки чипов. В частности, в 2021 году будет выпущено на 10 млн единиц iPhone 13 меньше из-за продолжительной нехватки чипов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

"Компания ожидала, что в последние три месяца года произведет 90 миллионов новых моделей iPhone, но теперь сообщает партнерам-производителям, что общий объем будет ниже, потому что Broadcom Inc. и Texas Instruments Inc. изо всех сил пытаются поставить достаточное количество компонентов", - сообщают источники.

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