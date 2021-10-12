ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

В Евросоюзе появится первый собственный космодром

Новина українською →
Кируна, Вторник 12 октября 2021 15:49
В Евросоюзе появится первый собственный космодром Фото: ракетный полигон Esrange в Швеции (wikimedia.org DLR Picture)
Автор: Илона Свиридова

В Европейском союзе появится свой первый космодром. Стартовая площадка будет располагаться на севере Швеции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.

Сообщается, что космический центр Esrange возле города Кируна для разработки ракетных технологий и запуска спутников должен быть готов к работе к лету 2022 года.

Этот центр появился в середине 1960-х годов. С 2015 года продолжается обновление его инфраструктуры, которое будет завершено за счет кредитного соглашения на 12 млн евро. Ожидается, что будут модернизированы ракетно-испытательные комплексы и разработаны наземные технологии связи со спутниками.

Данный проект соответствует стратегии Швеции на 2018 год - быть на переднем крае космических технологий. Новые инвестиции сделают Швецию одной из десятка стран мира с собственной спутниковой инфраструктурой.

Стартовая площадка также будет использовать в проектах Европейского союза.

"Новый космодром, скорее всего, станет первой стартовой площадкой на материковой части Европы, которая предоставит космическим компаниям платформу для разработки ракетных технологий следующего поколения и запуска своих спутников", - заявил представитель Шведской космической корпорации Филип Польссон.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз
NEWS
Путешествовать станет проще: Украина и ЕС подписали соглашение об открытом небе
Путешествовать станет проще: Украина и ЕС подписали соглашение об открытом небе
DAILY
Гаага рассудит. Накажет ли трибунал Россию за захват украинских моряков
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Гаага рассудит. Накажет ли трибунал Россию за захват украинских моряков