Європейська Tesla і роботи від Honda. Головне зі світу технологій

Apple скорочує виробництво iPhone і готує нову презентацію

Через дефіцит чіпів Apple скоротить виробництво iPhone. Цього року буде випущено на 10 млн смартфонів менше, ніж минулого.

"Компанія очікувала, що в останні три місяці року вироблятиме 90 мільйонів нових моделей iPhone, але тепер повідомляє партнерам-виробникам, що загальний обсяг буде нижчим, тому що Broadcom Inc. і Texas Instruments Inc. щосили намагаються поставити достатню кількість компонентів", - пише Bloomberg.

Крім того, стало відомо, що вже 18 жовтня Apple проведе нову презентацію, на якій, можливо, представлять нові MacBook, Mac Mini і AirPods.

Європейська Tesla вийде вже в листопаді

Засновник Tesla Ілон Маск на відкритті нового заводу в Берліні заявив, що перший електромобіль європейської збірки вийде з конвеєра вже в листопаді 2021 року. Однак для того, щоб вийти на масове виробництво, треба ще більше часу.

Крім того, для початку збірки ще треба отримати зелене світло від німецьких регуляторів. Очікується, що остаточне рішення буде в другій половині жовтня.

"Почати виробництво - це добре, але об'ємне виробництво - це складна частина... Для досягнення масового виробництва треба більше часу, ніж для будівництва заводу", - заявив Маск.

За його словами, обсяги виробництва складатимуть від 5 000 до 10 000 автомобілів на день, а до кінця наступного року на заводі в Берліні почнуть робити акумуляторні батареї.

Google і YouTube припиняють монетизацію на контенті з запереченням змін клімату

На цьому тижні Google і YouTube заявили про нову політику, яка забороняє монетизацію на контенті, що заперечує зміни клімату.

"Це включає матеріали, в яких зміни клімату розглядаються як обман або шахрайство, а також твердження, які заперечують, що довгострокові тенденції свідчать про глобальне потепління і що викиди парникових газів або діяльність людини сприяють зміні клімату", - наголошується в заяві компаній.

Honda почне випускати роботів. І не тільки

Японська компанія Honda анонсувала виробництво роботів-гуманоїдів та електричних літаків з вертикальним зльотом і посадкою (eVTOL). Останні хоча ще й не пройшли випробування, але вже розглядаються як частина міської мобільності.

Також на порядку денному робот-аватар, яким люди зможуть керувати дистанційно. У компанії відзначають, що у нього буде рука за подобою людської, здатна брати предмети і користуватися інструментами. Дослідний зразок такого робота японці збираються показати до початку 2024 року.

Швеція будує перший космодром в Європі

Наступного року в Європейському союзі з'явиться свій перший космодром. Стартовий майданчик для запуску супутників будують на базі ракетного полігону в районі шведського міста Кіруна.

Очікується, що космічний центр Esrange для розробки ракетних технологій і запуску супутників має бути готовий до роботи до літа 2022 року. З 2015 року на полігоні триває модернізація.

Космічний проект відповідає стратегії Швеції, згідно з якою вона має стати однією з десятка країн світу з власною супутниковою інфраструктурою. Стартовий майданчик буде використовуватися в проектах Європейського союзу.