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Google и YouTube ужесточают правила против контента, отрицающего изменения климата

Новина українською →
США , Пятница 08 октября 2021 21:45
Google и YouTube ужесточают правила против контента, отрицающего изменения климата Фото: Google и YouTube ужесточают правила против контента, отрицающего изменения климата (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Google и YouTube заявили о новой политике, которая запрещает монетизацию на контенте в котором отрицают изменения климата. Однако, есть и исключения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Axios.

Рекламодатели Google и авторы контента YouTube отныне не будут получать доход от рекламы из-за контента, который отрицает существование и причины изменения климата.

"Это включает материалы, в которых изменения климата рассматриваются как обман или мошенничество, а также утверждения, которые отрицают, что долгосрочные тенденции свидетельствуют о глобальном потеплении и что выбросы парниковых газов или деятельность человека способствуют изменению климата", - отмечается в заявлении.

В то же время компании позволяют создавать видео в которых отражаются публичные дебаты касаемо климатической политики, последствия и новые исследования.

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