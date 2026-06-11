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Європейська трійка передала Москві спільну позицію щодо миру в Україні

17:45 11.06.2026 Чт
2 хв
Посли також висловили те, що Кремль почути не хотів
aimg Валерія Абабіна
Фото: Володимир Зеленський з лідерами Британії, Франції та Німечини

У Москві посли Британії, Франції та Німеччини передали заступнику Лаврова - Михайлу Галузіну умови миру в Україні від лідерів Європейської трійки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Посольство Великобританії у Москві.

Засудження ескалації

Під час зустрічі посли засудили нещодавню ескалацію з боку Росії та посилення дезінформаційних кампаній у контексті агресії проти України.

У відповідь на позицію російської сторони європейські дипломати виклали основні положення заяви лідерів країн Е3 від 7 червня.

Посли також підтримали заклик президента Володимира Зеленського до прямих переговорів між Росією та Україною за активної участі США та європейських країн з метою досягти припинення вогню та просунутися до подальших переговорів.

Читайте також: Лідери Британії, Франції і Німеччини виставили Росії умови миру після саміту з Зеленським

Лідери Великобританії, Франції, Німеччини та України ухвалили спільну заяву з п'ятьма умовами миру за підсумками саміту в Лондоні 7 червня.

Тоді ж лідери засудили масштабні російські ракетні та дронові атаки, включно з неодноразовим застосуванням "Орєшників", а також "безвідповідальні вторгнення російських дронів на територію НАТО".

Лондонському саміту передував дипломатичний обмін між Києвом і Москвою. Наприкінці травня Зеленський передав Путіну повідомлення через Романа Абрамовича із готовністю зустрітися на двосторонньому саміті - вперше за понад чотири роки.

5 червня Путін відповів на лист Зеленського під час виступу на Петербурзькому форумі, проте замість обговорення умов миру зосередився на особистих образах.

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Російська ФедераціяВійна в Україні