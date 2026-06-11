Европейская тройка передала Москве общую позицию по миру в Украине

Осуждение эскалации

Во время встречи послы осудили недавнюю эскалацию со стороны России и усиление дезинформационных кампаний в контексте агрессии против Украины.

В ответ на позицию российской стороны европейские дипломаты изложили основные положения заявления лидеров стран Е3 от 7 июня.

Послы также поддержали призыв президента Владимира Зеленского к прямым переговорам между Россией и Украиной при активном участии США и европейских стран с целью достичь прекращения огня и продвинуться к дальнейшим переговорам.