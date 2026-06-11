RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Европейская тройка передала Москве общую позицию по миру в Украине

17:45 11.06.2026 Чт
2 мин
Послы также высказали то, что Кремль услышать не хотел
aimg Валерия Абабина
Фото: Владимир Зеленский с лидерами Британии, Франции и Германии

В Москве послы Британии, Франции и Германии передали заместителю Лаврова - Михаилу Галузину условия мира в Украине от лидеров Европейской тройки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Посольство Великобритании в Москве.

Осуждение эскалации

Во время встречи послы осудили недавнюю эскалацию со стороны России и усиление дезинформационных кампаний в контексте агрессии против Украины.

В ответ на позицию российской стороны европейские дипломаты изложили основные положения заявления лидеров стран Е3 от 7 июня.

Послы также поддержали призыв президента Владимира Зеленского к прямым переговорам между Россией и Украиной при активном участии США и европейских стран с целью достичь прекращения огня и продвинуться к дальнейшим переговорам.

Читайте также: Лидеры Британии, Франции и Германии выставили России условия мира после саммита с Зеленским

Лидеры Великобритании, Франции, Германии и Украины приняли совместное заявление с пятью условиями мира по итогам саммита в Лондоне 7 июня.

Тогда же лидеры осудили масштабные российские ракетные и дроновые атаки, включая неоднократное применение "Орешников", а также "безответственные вторжения российских дронов на территорию НАТО".

Лондонскому саммиту предшествовал дипломатический обмен между Киевом и Москвой. В конце мая Зеленский передал Путину сообщение через Романа Абрамовича с готовностью встретиться на двустороннем саммите - впервые за более чем четыре года.

5 июня Путин ответил на письмо Зеленского во время выступления на Петербургском форуме, однако вместо обсуждения условий мира сосредоточился на личных оскорблениях.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская ФедерацияВойна в Украине