Европейская тройка передала Москве общую позицию по миру в Украине

В Москве послы Британии, Франции и Германии передали заместителю Лаврова - Михаилу Галузину условия мира в Украине от лидеров Европейской тройки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Посольство Великобритании в Москве.
Во время встречи послы осудили недавнюю эскалацию со стороны России и усиление дезинформационных кампаний в контексте агрессии против Украины.
В ответ на позицию российской стороны европейские дипломаты изложили основные положения заявления лидеров стран Е3 от 7 июня.
Послы также поддержали призыв президента Владимира Зеленского к прямым переговорам между Россией и Украиной при активном участии США и европейских стран с целью достичь прекращения огня и продвинуться к дальнейшим переговорам.
Лидеры Великобритании, Франции, Германии и Украины приняли совместное заявление с пятью условиями мира по итогам саммита в Лондоне 7 июня.
Тогда же лидеры осудили масштабные российские ракетные и дроновые атаки, включая неоднократное применение "Орешников", а также "безответственные вторжения российских дронов на территорию НАТО".
Лондонскому саммиту предшествовал дипломатический обмен между Киевом и Москвой. В конце мая Зеленский передал Путину сообщение через Романа Абрамовича с готовностью встретиться на двустороннем саммите - впервые за более чем четыре года.
5 июня Путин ответил на письмо Зеленского во время выступления на Петербургском форуме, однако вместо обсуждения условий мира сосредоточился на личных оскорблениях.