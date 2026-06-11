Європейська трійка передала Москві спільну позицію щодо миру в Україні

У Москві посли Британії, Франції та Німеччини передали заступнику Лаврова - Михайлу Галузіну умови миру в Україні від лідерів Європейської трійки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Посольство Великобританії у Москві.

Засудження ескалації

Під час зустрічі посли засудили нещодавню ескалацію з боку Росії та посилення дезінформаційних кампаній у контексті агресії проти України.

У відповідь на позицію російської сторони європейські дипломати виклали основні положення заяви лідерів країн Е3 від 7 червня.

Посли також підтримали заклик президента Володимира Зеленського до прямих переговорів між Росією та Україною за активної участі США та європейських країн з метою досягти припинення вогню та просунутися до подальших переговорів.