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Европейская тройка передала Москве общую позицию по миру в Украине

17:45 11.06.2026 Чт
2 мин
Послы также высказали то, что Кремль услышать не хотел
aimg Валерия Абабина
Европейская тройка передала Москве общую позицию по миру в Украине Фото: Владимир Зеленский с лидерами Британии, Франции и Германии
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В Москве послы Британии, Франции и Германии передали заместителю Лаврова - Михаилу Галузину условия мира в Украине от лидеров Европейской тройки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Посольство Великобритании в Москве.

Осуждение эскалации

Во время встречи послы осудили недавнюю эскалацию со стороны России и усиление дезинформационных кампаний в контексте агрессии против Украины.

В ответ на позицию российской стороны европейские дипломаты изложили основные положения заявления лидеров стран Е3 от 7 июня.

Послы также поддержали призыв президента Владимира Зеленского к прямым переговорам между Россией и Украиной при активном участии США и европейских стран с целью достичь прекращения огня и продвинуться к дальнейшим переговорам.

Читайте также: Лидеры Британии, Франции и Германии выставили России условия мира после саммита с Зеленским

Лидеры Великобритании, Франции, Германии и Украины приняли совместное заявление с пятью условиями мира по итогам саммита в Лондоне 7 июня.

Тогда же лидеры осудили масштабные российские ракетные и дроновые атаки, включая неоднократное применение "Орешников", а также "безответственные вторжения российских дронов на территорию НАТО".

Лондонскому саммиту предшествовал дипломатический обмен между Киевом и Москвой. В конце мая Зеленский передал Путину сообщение через Романа Абрамовича с готовностью встретиться на двустороннем саммите - впервые за более чем четыре года.

5 июня Путин ответил на письмо Зеленского во время выступления на Петербургском форуме, однако вместо обсуждения условий мира сосредоточился на личных оскорблениях.

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