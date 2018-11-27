Європі доведеться посилити санкції проти РФ через Україну, - глава комітету Бундестагу

Фото: Норберт Реттген (wikipedia.org)

Реттген заявив, що поведінка Росії викликає глибоке занепокоєння

Європа може ввести більш жорсткі санкції проти РФ після атаки на українські кораблі. Про це заявив голова комітету німецького Бундестагу з питань зовнішньої політики Норберт Реттген , повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

Він заявив, що поведінка Росії викликає глибоке занепокоєння.

"Поки немає ніяких переговорів про посилення санкцій, але в цілому я не виключаю цього. На мою думку, така поведінка не може залишатися без наслідків, і я не думаю, що комусь варто говорити, що подальших санкцій не буде" , - сказав він.

Відзначимо, державний департамент США закликав президента РФ Володимира Путіна і президента України Петра Порошенка до прямих переговорів після ситуації, що сталася в Керченській протоці.

Раніше повідомлялося, що в РФ оприлюднили відеозапис так званого допиту українських моряків, проведеного Федеральною службою безпеки (ФСБ).

Як повідомляло РБК-Україна, Дональд Трамп прокоментував ситуацію у Керченській протоці, під час якої були поранені українські моряки.