Європарламент закликав Україну продовжувати реформи та боротьбу з корупцією

Резолюцію, підготовану на базі звіту комітету із закордонних справ ЄП, який проаналізував зусилля України щодо вступу до ЄС на тлі триваючої агресивної війни Росії, було ухвалено 418 голосами "за", 135 - "проти", 41 - "утримався".

Депутати Європарламенту підтвердили свою непохитну відданість незалежності, суверенітету та територіальній цілісності України та наголосили, що будь-яке мирне рішення має поважати волю українського народу та не бути нав'язаним жодним іншим міжнародним актором.

Євродепутати хочуть, щоб Україна активізувала реформи у сфері верховенства права, судової системи та боротьби з корупцією.

"Висловлюючи щиру похвалу за надзвичайні зусилля України у зміцненні демократичних інституцій, депутати Європарламенту закликають Київ підтримувати цей імпульс реформ", - зазначили в пресслужбі.

Наголошується на важливості прозорих та заснованих на заслугах процесів відбору до судових та антикорупційних органів і закликають Україну активізувати реформи у сфері верховенства права та державного управління, а також заходи боротьби з корупцією, "оскільки прогрес у цих сферах має вирішальне значення не лише для членства в ЄС, але й для успішної реконструкції та економічної довіри".

Парламент також закликав Європейську комісію відкрити переговорні кластери для якомога швидшого просування заявки України на членство в Євросоюзі, за умови подальшого впровадження правил ЄС та завершення вже розпочатих реформ.

У звіті також висловлюється глибоке занепокоєння щодо зміни позиції США щодо агресивної війни Росії за президента Дональда Трампа.

У світлі цих подій депутати Європарламенту наголосили, що ЄС та його держави-члени повинні залишатися стратегічними союзниками України та повинні посилити свою лідерську роль у підтримці боротьби України за суверенітет, мир та справедливість.

Вони взяли до уваги нещодавню зустріч президента Трампа та його російського колеги Володимира Путіна на Алясці та наголосили, що вона відверто контрастує з масованою ескалацією нападів Росії проти України, яка вкотре доводить, що Росія зовсім не зацікавлена ​​в мирі, а радше в підкоренні України.

Вони також закликали Трампа діяти відповідно до його заяви про те, що Сполучені Штати запровадять подальші рішучі економічні санкції проти Росії та тих країн, які підживлюють її військову машину.

Крім того, депутати Європарламенту підтвердили свою непохитну відданість забезпеченню гарантій безпеки для України та заявили, що необхідно вжити всіх необхідних заходів для зміцнення збройних сил та оборонної промисловості України.