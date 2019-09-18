Европарламент согласился продлить Brexit

Европейский парламент поддержал документ об "упорядоченном Brexit", согласно которому Великобритания сможет отстрочить свой выход из Европейского союза (ЕС). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Европарламента.

Отмечается, что документ основан на уже согласованном Соглашении о выходе. Депутаты Европарламента поддержали его 544 голосами "за", 126 проголосовали против и 38 воздержались.

"ЕС открыт для возможного продления периода переговоров по статье 50 Лиссабонского договора, если этого потребует Великобритания, при условии, что это оправдано и имеет конкретную цель, например, избегание выхода без сделки, проведение всеобщих выборов или референдума. Они также добавляют, что продление не должно влиять на работу и функционирование институтов ЕС", - говорится в сообщении.

Что касается недавних событий в Великобритании (заявлений Бориса Джонсона - ред.), члены Европарламента отмечают, что Великобритания должна будет взять на себя "полную ответственность за выход из ЕС без сделки и серьезные последствия, которые это повлечет".

В Европарламенте также подчеркнули, что сценарий выхода из ЕС "без сделки" не лишит Великобританию обязательств по финансовым расчетам и защите прав граждан, которые являются необходимыми предварительными условиями для одобрения парламентом любых будущих отношений между ЕС и Великобританией.

В документе также отмечается, что никакого переходного периода в экономических отношениях с ЕС при отсутствии полноценного соглашения не будет.

Напомним, ранее президент Еврокомисси Жан-Клод Юнкер призвал премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона предоставить действенные предложения по Brexit. Он отметил, что встречи вокруг ситуации с Brexit будут проводиться ежедневно.

Ранее Борис Джонсон заявил, что Великобритания выйдет из ЕС 31 октября в любом случае. Но все же он намерен добиваться заключения сделки.

Ранее РБК-Украина сообщало, что британский министр по вопросам Brexit Стивен Баркли заявил о прогрессе в переговорах с Брюсселем. По его словам, Британия и Евросоюз "проделывают за кулисами большой объем работы" по Brexit.