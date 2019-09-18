Юнкер назвал очень реальным Brexit без сделки

Фото: Жан-Клод Юнкер (European Union 2017 - European Parliament)

Президент Еврокомиссии считает, что для заключения сделки осталось мало времени

Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что выход Великобритании из Европейского союза (Brexit) без сделки является очень реальным. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам Юнкера, ЕС все еще надеется на заключение сделки по обеспечению беспрепятственного Brexit, хотя для этого осталось мало времени.

"Премьер-министр (Борис Джонсон - ред.) сказал нам, что хочет заключить сделку, но он уйдет с соглашением или без него. Риск отсутствия сделки очень реален", - заявил Юнкер.

Напомним, в понедельник премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел встречу с президентом Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером относительно ситуации вокруг Brexit. По итогам встречи Юнкер сообщил, что Великобритания не предоставила действенное предложение по вопросу границы с ЕС.

Ранее Джонсон заявил, что Великобритания выйдет из состава ЕС 31 октября. По его словам, Brexit состоится и в случае достижения сделки с ЕС, и при отсутствии такой сделки.

До этого премьер-министр Ирландии Лео Варадкар сообщил о больших разногласиях между Великобританией и Европейским союзом в отношении Brexit.