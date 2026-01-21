Європарламент схвалив прискорений розгляд 90 млрд євро кредиту для України

Відповідне рішення депутати ухвалили у середу, надавши згоду Раді ЄС використовувати спеціальний механізм, який дозволяє групі країн-членів співпрацювати без одностайної підтримки всіх держав Союзу.

Чому застосували "посилене співробітництво"

Кредит підтримки для України був погоджений на саміті Європейської ради 18 грудня 2025 року в Брюсселі та офіційно представлений Європейською комісією 14 січня 2026 року.

Однак Чехія, Угорщина та Словаччина відмовилися підтримати це рішення. Через це ЄС вирішив застосувати процедуру посиленого співробітництва - механізм, передбачений договорами Євросоюзу, який потребує окремого схвалення Європарламенту.

Як голосували депутати

Рішення було ухвалене більшістю голосів:

499 депутатів - "за";

135 - "проти";

24 - утрималися.

Напередодні, у вівторок, Європарламент також погодився прискорити розгляд цього питання та пов’язаних із ним законодавчих пропозицій.

Що далі

Наступним етапом стане узгодження деталей кредитної програми між Європейським парламентом та Радою ЄС у межах звичайної законодавчої процедури.